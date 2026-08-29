Adıyaman-Kâhta karayolunda seyir halindeki bir pikaptan yola sürten inşaat demirleri, yangına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Kâhta'dan Adıyaman yönüne seyreden ve plakası belirlenemeyen bir pikabın taşıdığı inşaat demirlerinin asfalta sürtmesiyle meydana geldi. Sürtünme sonucu oluşan kıvılcımlar, yol kenarındaki anız ve kuru otları tutuşturdu.

ALEVLERİ FARK EDEREK MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada Adıyaman'dan Kâhta yönüne giden Uyuşturucuyla Mücadele Federasyonu (UMFED) Genel Başkan Yardımcısı Cihat Arutay, yol kenarından alevlerin yükseldiğini fark etti.

Arutay'ın vakit kaybetmeden müdahale ettiği yangın, büyüyerek çevreye yayılmadan söndürüldü. Zamanında yapılan müdahale, sıcak ve kurak hava koşullarında daha geniş bir alana sıçrama riski bulunan yangının büyümesini engelledi.

YÜK GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ

Olay, araçlarda taşınan yüklerin güvenli biçimde sabitlenmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu. İnşaat demiri ve benzeri metal malzemelerin yola temas etmesi trafik güvenliğini tehlikeye atarken, oluşabilecek kıvılcımlar özellikle kuru bitki örtüsünün bulunduğu bölgelerde yangına yol açabiliyor.

Sürücülerin yola çıkmadan önce taşıdıkları yüklerin uygun şekilde sabitlendiğini kontrol etmeleri, seyir sırasında metal malzemelerin asfalta temas etmesine karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

Sıcaklıkların yüksek, bitki örtüsünün ise kuru olduğu dönemlerde görülen duman ve alevlerin zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi büyük önem taşıyor.

Kaynak : PERRE