Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Torunoğlu, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirterek Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

'BAĞIMSIZLIĞIMIZDAN TAVİZ VERMEYECEĞİMİZ TÜM DÜNYAYA İLAN EDİLDİ'

30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in milletin vatan sevgisi, birlik ve beraberlik ruhuyla ortaya koyduğu mücadelenin eşsiz bir sonucu olduğunu vurgulayan Torunoğlu, şunları kaydetti:

'30 Ağustos Zaferi, milletimizin bağımsızlığına ve vatanına sahip çıkma kararlılığının en önemli göstergelerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan Büyük Zafer, milletimizin hiçbir şart altında bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.'

EKONOMİK KALKINMA, ÜRETİM VE İSTİHDAM VURGUSU

Atalardan emanet kalan vatanın birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü yarınlara taşınması gerektiğini belirten Torunoğlu, mesajını şöyle sürdürdü:

'Bugün bizlere düşen en önemli görev, atalarımızdan bizlere emanet edilen bu güzel vatanı birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü yarınlara taşımaktır. Ülkemizin ekonomik kalkınmasına, üretimine, istihdamına ve geleceğine katkı sunmak için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz.'

ATATÜRK, ŞEHİTLER VE GAZİLERİ ANDI

ATSO Başkanı Torunoğlu, mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanın bağımsızlığı uğruna mücadele eden kahramanları anarak şu ifadeleri kullandı:

'Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz başımızın tacıdır.

30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 104'üncü yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor; milletimize birlik, beraberlik, huzur ve esenlik diliyorum.'

Kaynak : PERRE