Hedef Kızılelma Derneği Başkanı İbrahim Halil Gönder, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir basın açıklaması yayımladı.

30 Ağustos'un Türk milletinin tarihe bir kez daha kendi mührünü vurduğu kutlu bir gün olduğunu belirten Gönder, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkat çekti.

'TÜRK MİLLETİ ESARET ZİNCİRİNE VURULAMAZ'

Büyük Taarruz'un 26 Ağustos 1922'de başladığını ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandığını hatırlatan Gönder, şunları kaydetti:

'30 Ağustos, Türk milletinin tarihe bir kez daha kendi mührünü vurduğu kutlu bir gündür.

26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zafere ulaşmış; Türk ordusu, vatan toprağının parçalanamayacağını ve Türk milletinin esaret zincirine vurulamayacağını bütün dünyaya göstermiştir.

Bu zafer; yokluk içinde var olmanın, imkansızlıklar karşısında yılmamanın ve 'Ya istiklal ya ölüm!' diyerek vatan için ayağa kalkmanın destanıdır.'

'BU ZAFERİN ARDINDA ANADOLU İNSANININ FEDAKARLIĞI VARDIR'

Milli Mücadele'nin Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, vatan sevgisinin ve devlet anlayışının önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade eden Gönder, şöyle devam etti:

'Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde yürütülen Milli Mücadele; Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, vatan sevgisinin ve sarsılmaz devlet anlayışının en büyük nişanelerinden biridir.

Bu kutlu zaferin ardında yalnızca meydanlarda savaşan kahramanlar değil; evladını cepheye gönderen analarımızın duası, cephede can veren Mehmetçiklerin kanı ve Anadolu insanının fedakarlığı vardır.

Bugün bizlere düşen, şehitlerimizin kanıyla sulanan bu aziz vatanı sonsuza kadar korumak ve gelecek kuşaklara daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır.'

'KIZILELMA; BİRLİKTİR, DİRLİKTİR, BAĞIMSIZLIKTIR'

Hedef Kızılelma Derneğinin ülküsüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gönder, Kızılelma'nın Türk milletinin tarihinden aldığı güçle geleceğe yürüme iradesini temsil ettiğini belirtti.

Gönder, şu ifadeleri kullandı:

'Bizim Kızılelma ülkümüz ve mefkuremiz, Türk milletinin tarihinden aldığı güçle geleceğe yürümesidir. Kızılelma; birliktir, dirliktir, bağımsızlıktır. Kızılelma; Türk milletinin ülkülerinden vazgeçmeden, kendi gök kubbesi altında hür ve başı dik yaşama iradesidir.

Biz, geçmişini unutmayan, atalarının izinden yürüyen ve geleceğe güvenle bakan bir neslin tarafındayız. Türk milletinin ülküsü büyüktür, hedefi yüksektir, yürüyüşü daimdir.'

ATATÜRK, ŞEHİTLER VE GAZİLERİ ANDI

Gönder, mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele kahramanları, şehitler ve gazileri anarak şunları söyledi:

'Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, vatanımızın bekası uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; kahraman gazilerimize sağlık ve esenlik diliyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Vatan varsa biz varız. Bayrak varsa umut vardır. Türk milleti varsa Kızılelma vardır. Ne mutlu Türk'üm diyene!'

Kaynak : PERRE