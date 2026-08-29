Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını yapabilecekleri 'Alo Adalet 135' hizmetinin 1 Eylül itibarıyla kullanıma sunulacağını duyurdu.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uygulamanın ilk aşamada Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacağını bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklaması

BEŞ YILI AŞAN DAVALAR İÇİN BAŞVURU YAPILABİLECEK

'Alo Adalet 135' üzerinden ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinde beş yılı aşan dava dosyaları hakkında başvuru yapılabilecek.

Hat ayrıca üç yılı aşan soruşturma dosyalarına ilişkin başvuruları da kabul edecek. Vatandaşlar başvurularını yapay zekâ destekli sesli asistan veya uzman temsilciler aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

BAŞVURULAR SMS İLE YANITLANACAK

Hat üzerinden alınan başvurular, adalet komisyonları bünyesinde oluşturulan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına iletilecek.

Gerekli görülmesi durumunda başvurular ilgili mahkeme veya Cumhuriyet başsavcılığı tarafından değerlendirilecek. Sürece ilişkin bilgilendirmeler ise vatandaşlara SMS yoluyla gönderilecek.

Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları; yargı süreçlerinde yaşanan gecikmeleri ve uygulamaya ilişkin sorunları tespit etmek, başvuruları takip etmek ve çözüm odaklı çalışmalar yürütmek amacıyla oluşturuldu. Adalet Bakanlığının bürolara ilişkin açıklaması

'BAŞVURULARINIZI HIZLI VE GÜVENLİ ŞEKİLDE İLETEBİLECEKSİNİZ'

Adalet hizmetlerini daha hızlı, etkin ve erişilebilir hâle getirmeyi amaçladıklarını belirten Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda adalet hizmetlerimizi vatandaşlarımız için daha hızlı, etkin ve erişilebilir hâle getirmeye devam ediyoruz.

Bu anlayışla, 1 Eylül itibarıyla pilot illerimizde Alo Adalet 135 hizmetini hayata geçiriyoruz. İlk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak Alo Adalet 135 ile uzun süren dava ve soruşturma dosyalarınıza ilişkin başvurularınızı hızlı ve güvenli bir şekilde iletebileceksiniz.'

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ SESLİ ASİSTAN KULLANILACAK

Başvuru kapsamı ve işleyişi hakkında bilgi veren Gürlek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

'İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki beş yılı aşan dava dosyaları ile üç yılı aşan soruşturma dosyalarınız hakkında, yapay zekâ destekli sesli asistanımız veya uzman temsilcilerimiz aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Başvurularınız Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına ulaştırılacak, gerekli hâllerde ilgili mahkeme veya Cumhuriyet başsavcılığınca değerlendirilerek sürece ilişkin bilgilendirmeler SMS yoluyla tarafınıza iletilecektir.

Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran ve yargı süreçlerinin etkinliğini artıran uygulamalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.'

Kaynak : PERRE