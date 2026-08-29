Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 'Büyük Zafer, bağımsızlığımızın ve millî irademizin ebedî nişanesidir' başlıklı bir mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü gurur, coşku ve minnetle kutladıklarını belirten Ertaş, 30 Ağustos'un yalnızca askerî bir zaferin tarihi olmadığını vurguladı.

'TÜRK MİLLETİ BAĞIMSIZLIĞINDAN VAZGEÇMEYECEĞİNİ İLAN ETMİŞTİR'

Türk milletinin yokluk ve imkânsızlıklara rağmen vatanına sahip çıktığını ifade eden Ertaş, mesajında şunları kaydetti:

'30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve minnetle kutluyoruz.

30 Ağustos; yalnızca bir askerî zaferin tarihi değil, Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiği kutlu bir gündür.

Milletimiz, tarihin en zor dönemlerinden birinde; yokluklara, imkânsızlıklara ve türlü işgallere rağmen bağımsızlığına sahip çıkmış, vatanını ve istikbalini savunmuştur. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile elde edilen zafer, Türk milletinin azminin, cesaretinin, fedakârlığının ve vatan sevgisinin eşsiz bir göstergesidir.'

'30 AĞUSTOS'UN RUHUNDA YA İSTİKLAL YA ÖLÜM KARARLILIĞI VARDIR'

Büyük Zafer'in ruhunun bugün de Türk milletinin en önemli güvencelerinden biri olduğunu belirten Ertaş, şöyle devam etti:

'30 Ağustos'un ruhunda 'Ya istiklal ya ölüm!' kararlılığı vardır. Bu ruh, bugün de milletimizin en büyük güvencesidir.

Bugün bizlere düşen görev, ecdadımızın bıraktığı bu kutlu mirasa sahip çıkmak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni daha güçlü yarınlara taşımaktır. Bunun yolu; millî birlik ve beraberliğimizi korumaktan, devletimize ve milletimize bağlı nesiller yetiştirmekten ve kamu çalışanlarımızın emeğine sahip çıkmaktan geçmektedir.'

EĞİTİM VE KAMU ÇALIŞANLARININ HAKLARINA VURGU

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen olarak kamu çalışanlarının haklarını ve eğitim çalışanlarının itibarını korumak için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Ertaş, şu değerlendirmede bulundu:

'Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen olarak; ülkemizin geleceği, kamu çalışanlarımızın hakları ve eğitim çalışanlarımızın itibarının korunması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Ayrıca Cumhuriyetimizin temel değerlerine, millî birlik ve beraberliğimize, Türk milletinin bağımsızlığına ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz.'

ATATÜRK, ŞEHİTLER VE GAZİLERİ ANDI

Ertaş, mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Millî Mücadele kahramanları, şehitler ve gazileri anarak şu ifadeleri kullandı:

'Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Millî Mücadele'mizin bütün kahramanlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve Fâtihalarla anıyoruz.

Onların bizlere emanet ettiği bu güzel vatanı ve Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik iradesinin ilelebet yaşamasını diliyoruz.

Ne mutlu Türk'üm diyene!'

Kaynak : PERRE