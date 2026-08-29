Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan, gelecek dönemde Baro Başkanlığına yeniden aday olmayacağını duyurdu.

Üç dönem boyunca başkanlık görevini yürütmenin onurunu taşıdığını belirten Doğan; deprem sürecinden mesleki sorunlara, insan haklarından hukukun üstünlüğüne kadar birçok alanda meslektaşlarıyla birlikte mücadele ettiklerini ifade etti.

'BU GÖREV HAYATIMIN BİR PARÇASINA DÖNÜŞTÜ'

Meslektaşlarına hitaben bir veda mesajı yayımlayan Doğan, şu ifadeleri kullandı:

'Sevgili meslektaşlarım,

Bazı görevlerin bir başlangıcı vardır fakat bazıları insanın hayatında yalnızca bir görev olarak kalmaz. Birlikte yürüdüğünüz yollar, verdiğiniz mücadeleler, paylaştığınız sevinçler ve omuz omuza durduğunuz zor zamanlar, o görevi hayatınızın bir parçasına dönüştürür.

Adıyaman Barosu Başkanlığı görevini üç dönem boyunca yürütmenin onurunu taşıdım.

Bu süreçte yalnızca bir makamı temsil etmediğimin, aynı zamanda sizlerin güvenini, mesleğimizin onurunu ve savunmanın bağımsızlığına dair ortak sorumluluğumuzu taşıdığımın farkında oldum.'

'DEPREMİN AĞIR YÜKÜNÜ BİRLİKTE TAŞIDIK'

Görev süresi boyunca yaşanan zorluklara değinen Doğan, 6 Şubat depremlerinin ardından meslektaşlarıyla birlikte verdikleri mücadeleye dikkati çekti:

'Kolay zamanlar yaşamadık. Depremin ağır yükünü birlikte taşıdık. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın karşı karşıya kaldığı pek çok sorunla birlikte mücadele ettik. İnsan haklarından hukukun üstünlüğüne, savunmanın bağımsızlığından mesleğimizin itibarına kadar inandığımız değerleri her koşulda korumaya çalıştık.

Eksiklerimiz elbette oldu. Yanıldığımız, yetişemediğimiz, daha iyisini yapabileceğimizi düşündüğümüz zamanlar da oldu. Ama hiçbir zaman iyi niyetimizden, mesleğimize ve Baromuza olan inancımızdan vazgeçmedik.'

'AYRILIKTAN ÇOK BİR BAYRAK DEĞİŞİMİ'

Baro Başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıklayan Doğan, kararını bir ayrılık olarak görmediğini belirterek şöyle devam etti:

'Şimdi, Baro Başkanlığı görevine yeniden aday olmayacağımı sizlerle paylaşırken bunu bir ayrılıktan çok bir bayrak değişimi olarak görüyorum.

Çünkü biliyorum ki barolar, kişilerden ve dönemlerden daha büyüktür.

Bugün bu görevi devrederken geride bırakacağım en kıymetli şey bir makam değil; birlikte kurduğumuz bağlar, birlikte verdiğimiz mücadeleler ve Adıyaman Barosu'na dair taşıdığımız ortak hafızadır.'

MESLEKTAŞLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Üç dönem boyunca kendisine güvenen, destek veren ve eleştirileriyle yol gösteren meslektaşlarına teşekkür eden Doğan, şunları kaydetti:

'Bana üç dönem boyunca güvenen, destek veren, eleştiren, yol gösteren; kimi zaman aynı fikirde olduğumuz, kimi zaman farklı düşündüğümüz bütün meslektaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.

Özellikle zor zamanlarda 'Yalnız değilsin' duygusunu birbirimize hissettirebildiysek, bir meslektaşımızın derdine ortak olabildiysek, haksızlığın karşısında birlikte durabildiysek bu görev benim için gerçek anlamını bulmuş demektir.'

'SAVUNMA HAKKINA BAĞLILIĞIM SONA ERMEYECEK'

Başkanlık görevi sona erdikten sonra da mesleğin ve meslektaşlarının yanında olacağını vurgulayan Doğan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Başkanlık sona erebilir.

Ama Adıyaman Barosu ailesine, mesleğimize ve savunma hakkına olan bağlılığım sona ermeyecek.

Bundan sonra da bu çatının altında, bu mesleğin bir mensubu olarak; gerektiğinde yanınızda, gerektiğinde omuz omuza olmaya devam edeceğim.

Üç dönem boyunca birlikte yürüdüğümüz bu yol için hepinize minnettarım.

Hakkınızı helal edin.

Benim hakkım varsa helal olsun.

Ve belki de en güzeli, bir gün geriye dönüp baktığımızda 'İyi ki o günlerde birlikteydik' diyebilmek.

Adıyaman Barosu'nun geleceğine ve bu güzel meslektaşlık duygusuna olan inancımla hepinize saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.'

Kaynak : PERRE