Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depreminin yıkıcı etkileri, birçok öğrencinin eğitim hayatını olumsuz etkiledi.

Adıyaman'da yaşayan birçok başarılı öğrenci, farklı illerde öğrenimlerine devam etmek zorunda kaldı. Bu zorlu şartlar altında, öğrenciler sınavda eşit olmayan koşullarda yarışmak zorunda kaldı. Ancak, tüm bu olumsuzluklara rağmen umutları yeşerten bir başarı haberi Adıyaman'dan geldi.

Gölbaşı Fen Lisesi öğrencisi Fatih Ümeyir Tütün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Eşit Ağırlık (EA) alanında Türkiye 65.'si oldu. Fatih Ümeyir Tütün'ün bu büyük başarısı, depremle sarsılan Adıyaman'a moral ve gurur kaynağı oldu.

Depremin ardından Adıyaman'da eğitim şartları oldukça zorlaştı. Öğrenciler, eğitimlerine devam edebilmek için farklı illere taşınmak zorunda kaldılar. Bu durum, hem akademik hem de psikolojik anlamda birçok zorluğu beraberinde getirdi. Ancak, bu zor şartlar altında bile büyük bir azim ve kararlılıkla çalışan Fatih Ümeyir Tütün, elde ettiği bu başarıyla tüm Adıyaman'ın gururu oldu.

Fatih Ümeyir Tütün'ün başarısı, sadece bireysel bir başarı değil, aynı zamanda zor şartlar altında eğitimlerine devam eden tüm öğrenciler için de bir umut kaynağı. Adıyaman'da eğitim gören öğrenciler, deprem sonrası yaşadıkları zorluklara rağmen, azim ve kararlılıkla çalışarak büyük başarılar elde edebileceklerini bir kez daha göstermiş oldular.

Bu başarı, Adıyaman'ın eğitimine yapılan yatırımların ve verilen emeklerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Adıyamanlı öğrencilerin, zor şartlara rağmen elde ettikleri bu tür başarılar, ilin eğitim kalitesini ve geleceğe olan umutlarını artırıyor.

Kaynak : PHA