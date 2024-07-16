Etkinlik, üniversitenin İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Yusuf Oflaz’ın yaptığı duayla başladı. Duanın ardından Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş, Prof. Dr. Özgür Özdemir, Genel Sekreter Doç. Dr. Mahmut Gürsoy ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Harun Tekin, misafirlere aşure ikram etti.

Aşure Gününün Tarihsel Bağlamı

Aşure Günü, Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. gününe denk gelmektedir. İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan bu gün, birçok tarihi ve dini olayı anımsatmaktadır. Bunların başında, Hz. Hüseyin ve ailesinin Kerbela’da şehit edilmesi gelmektedir. Bu trajik olay, Müslümanlar için derin bir hüzün ve ibret vesilesi olmuştur. Ayrıca, Nuh Tufanı’ndan sonra Nuh Peygamber’in gemisinin karaya oturduğu gün olarak da anılmaktadır. Nuh Peygamber’in gemisinde kalan az miktardaki malzemelerle yapılan aşure, bu günün simgesi haline gelmiştir.

Adıyaman Üniversitesi'ndeki Etkinlik

Adıyaman Üniversitesi’nin düzenlediği Aşure Günü programı, hem dini hem de kültürel anlamda büyük bir önem taşıyan bu günü hatırlatarak, üniversite topluluğunu bir araya getirdi. Etkinlikte konuşan Öğr. Gör. Yusuf Oflaz, aşurenin paylaşma ve birliktelik anlamını vurguladı. Oflaz, “Aşure, toplumsal dayanışmanın ve hoşgörünün bir sembolüdür. Bu gün vesilesiyle bir araya gelmek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için önemli bir fırsattır” dedi.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş ve Prof. Dr. Özgür Özdemir, Genel Sekreter Doç. Dr. Mahmut Gürsoy ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Harun Tekin, misafirlere aşure ikram ederek, katılımcılarla sohbet ettiler. Etkinliğe katılan öğrenciler ve personel, aşurenin tadını çıkarırken aynı zamanda bu önemli günün anlamını bir kez daha idrak ettiler.

Adıyaman Üniversitesi, düzenlediği bu tür etkinliklerle hem öğrencilerine hem de personeline kültürel ve dini değerleri hatırlatarak, toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kaynak : PHA