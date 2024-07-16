15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin 8. Yılında düzenlenen anma törenine katılım sağladı. Düzenlenen program sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış açıklamasında; “Biz kadim bir devletiz. Devletimizin gelenekleri var. Devletimizin geçmişte, atalarımızdan aldığı bir emanet var. Türkiye olarak hangi coğrafyada egemenliğimiz olmuş ise oraya adalet götürmüşüz. Hizmet götürmüşüz. Esenlik götürmüşüz. Türkiye’nin bu iddiası hala devam ediyor.

İradenin tek sahibi milletin kendisidir

Açıklamasının devamında; ”Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu gidilen yola müdahale ettiler. Türkiye Cumhuriyetini kurdular. Bunu Demokrasi ve Cumhuriyet ile taçlandırdılar. Cumhuriyet belki 15 Temmuzdan öncede biliyorduk. Ama 15 Temmuz darbe girişimi olunca halkın iradesinin ne kadar kuvvetli olduğu, ne kadar önemli olduğunu hep beraber yaşadık. Ben konuşmamda da söyledim. Her yerde söylüyorum. Demokrasiye inanan bir insanım. Çok partinin olması çok anlayışın olması bizim bir zenginliğimizdir. İradenin tek sahibi milletin kendisidir. Belediye başkanını seçer. Milletvekilini seçer. Hükümetini seçer. İyi hizmet ederlerse devam ettirir. Hizmet etmezlerse değiştirir. 15 Temmuz bu anlamda kendi iradesine sahip çıkan bir destan oldu. Türk İhaları, Sihaları terör ile mücadele Togglarımız okyanuslarda kendi gemilerimiz ve bunların hepsini kendi mühendislerimiz bu memleketin çocukları çiziyor. Hedeflerimiz var inşallah uzaya açılacağız. Türkiye birlik ve beraberliğini muhafaza ederek Türkiye’yi bölmek ve parçalamak isteyenleri atalarımızın bize emanet ettiği Kurtuluş Savaşından itibaren emanet ettiği bu devletimizi inşallah daha da ileriye taşıyacağız. Ben bu vesileyle 15 Temmuz’da şehit olan hayatını kaybeden 252 şehidimize Allahtan rahmet diliyorum. Bu mücadele devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde güvenlik kuvvetlerimize de esenlikler diliyorum. İnşallah birlik beraberlik içinde devletimizi daha da ileriye taşıyacağız. Bütün yeryüzüne inşallah esenliği, demokrasiyi halk iradesinin örnek bir devlet olduğunu göstereceğiz.” İfadelerini kullandı.

Kaynak : PHA