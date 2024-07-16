15 Temmuz 2016 darbe girişimi, halk tarafından yazılan kahramanlık destanının 8. Yılında Adıyaman’da yapılan anma törenlerinde konuşan Cumhur İttifakı İl başkanlarından Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Faruk Bülent Kablan ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ali Önat darbelerin yıkıcılığına karşı milletin birleştirici gücüne dikkat çektiler.

15 Temmuz muhtırasına ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan yaptığı açıklamada; “15 Temmuz kıyamının 8. Yılındayız. 8 yıl önce 15 Temmuz'da vatanımıza kasteden dış mihrakların taşeronları, fetöcü’ler ülkemizi bölmeye çalıştılar. Vatanımızı bölmeye çalıştılar. Biz binlerce yıldır vatanımızı korumak değerlerini, kutsal değerlerini korumak ve yaşatmak için canını feda etmekten çekinmeyen şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bütün bu topraklarımız dolayısıyla, biz bu toprakları son ferdimizin kanı dökülünceye kadar hiç kimsenin arzusuna emeline alet etmeyeceğiz. O gece de vatan milletimiz asil milletimiz bu konudaki kararlılığını gösterdi. Kendisine karşı gelebilecek dış güçlerin içimizdeki hainlerine en güzel dersi verdi. Öyle bir ders verdi ki inşallah onlar bir daha ayağa kalkamayacaklar. Tabii biz bunu bu 8 yıl geçen süreçte farklı argümanlar’la sanki böyle bir şey yokmuş gibi anlatmaya çalışanlar oldu. Biz bunu unutmayacağız. Unutturmayacağız. İstiyoruz ki yeni neslimiz gençlerimiz bu yaşadığı ihaneti unutmasınlar. Bu yaşadığı ihanete konu olan insanları unutmasınlar. Onları zihinlerine kazısınlar. Hiç bir zaman onlara tevessül etmesinler. Tabii bu ihanet belki bizim Türk tarihimizde, Anadolu'da yaşadığımız en büyük ihanetlerden biriydi. Çünkü beklemediğimiz yerden geldi. Kendi içimizden bizden bildiğimiz insanlardan geldi. Bir baktık ki bunlar vahşileştiler. Bizim sağladığımız imkanlarla, bizim sağladığımız silahlarla, bizim sağladığımız makinalarla, uçaklarla, tanklarla kendi insanlarını gözlerini kırpmadan vahşice öldürdüler. Biz bunlara bir daha asla izin vermeyeceğiz. Bunun unutulmasına ve unutulmasına da izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz'u her sene kutlayıp milli birlik ve beraberliğimizi nişanesi haline getireceğiz inşallah.” dedi.

O gece Adıyaman’da neler olup bittiğini anlatan Mehmet Dağtekin ise şu sözlerle 15 Temmuz özelinde darbelere dikkat çekti; ” O gün biz bir anda bir değişiklik hissettik. Ama yavaş yavaş bir baktık ki bu artık bir askeri dönüşüme dönüşmüş. Hemen çocuklarımızla birlikte evden çıktık. Benden, büyük oğlum özellikle biz önce hükümet meydanına gidelim dedi. Kimse yoktu. O zaman bir hareketlik vardı. Herkes meydana doğru gidiyordu. Bizde meydana gittik. Meydana gittiğimizde artık o önceki şey değil, kimsenin yokluğu değil ciddi birer gruplar oluşmuştu. Ben şunu hissettim. Bu millet dar günde milletliğini ortaya koyuyor. O gün millet devleti için lazımdı. Hükümeti için o zamanki halkı için lazımdı. Bizim aslında özellikle de gençler konusunda bu genç niye böyle yapıyor diye çok iyi bakmadığımız o gençlerin nasıl motorlarına bindiğini nasıl gelip canlarını fedaya hazırlandıklarını hep birlikte gördük. Adıyaman’da hamdolsun o kadar çok ciddi bir sorun ile karşılaşmadık. Ama hemen yanı başımızda Malatya'da neler yaşandığını biliyoruz. Buradaki emir talimatı verildiğinde özellikle sayın valimizin ve askeriyemizin, polisimizin o günkü tavırları gerçekten halkından milletinden yana olduğu için biz ciddi bir sorun yaşamadık.” İfadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ali Önat konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisi’nin darbelere karşı olan tutumuna dikkat çekti. Yaptığı açıklamalarda; “Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı olarak darbeleri en iyi anlayan, darbelerden en çok mağdur olan bir partinin il başkanlığı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Biliyorsunuz 12 Eylül 1980 darbesinden sonra partimizin kurucusu rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş cuntacılar tarafından zindanlara, tabutluklara atılmış; hatta tırnaklarının çekilmesine varıncaya kadar işkence görmüştü. Dolayısıyla darbenin mağduriyetini en iyi anlayan siyasi hareketlerin başında Milliyetçi Hareket Partisi gelmektedir. Bugün yıl dönümünü andığımız 15 Temmuz hain darbe girişiminde de ben Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanıydım. Gündemi takip ettik. O dönem televizyon ekranlarında geçen alt yazılarda ilk darbe karşıtı olduğunu beyan eden siyasi lider liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ydi. Tabii ki Sayın genel başkanımızın bu açıklaması başta biz ülkücü Milliyetçi hareketin mensuplarına ve Türk milletine

bir cesaret verdi. Biliyorsunuz o dönemde basına yansıdı. Sayın genel başkanımız Milliyetçi Hareket Partisi'ni adeta bir karargaha çevirdi. Oradan gelişmeleri takip ettik. Kendisini ikaz eden uçakların alçak uçuş yaptığını genel merkezin tehlikeli olduğunu söyleyenlere ise parti genel merkezinin bütün ışıklarını yakın. Ne olacaksa olsun gün direnme günüdür, gün milletin yanında olma günüdür dedi.” İfadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA