Yeni yıla kısa bir süre kala 2025 yılı itibari ile geçerli olacak zamlar da merak konusu oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı için geçerli olacak vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranlarını ve yeni tarifeleri açıklamasıyla birlikte birçok ürün ve hizmete gelecek zamlar da belli oldu.

Yol Ve Yemek Ücretleri

Yeni yılla birlikte günlük yemek parası istisnası 170 TL'den 240 TL'ye, yol parası istisnası ise 88 TL'den 126 TL'ye çıkarıldı. Çalışanlar için aylık 6 bin 240 TL yemek ve 3 bin 276 TL yol parası, vergiden muaf olarak ödenecek.

Kira, Değer Artış Ve İstisna Tutarları

Gelir vergisi kapsamında mükelleflerin yararlandığı istisna tutarları da artırıldı.

Kira geliri istisnası 33 bin TL'den 47 bin TL'ye yükseltilirken; değer artış kazancı istisnası: 87 bin TL'den 120 bin TL oldu.

Arızi kazanç istisnası ise 200 bin TL'den 280 bin TL'ye çıkarıldı.

Pasaport Ve Ehliyet Harçları

1 Ocak 2025 itibarıyla pasaport ve ehliyet harçlarında da artışlar yürürlüğe girecek. 1 yıllık pasaport harcı 3 bin 449,40 TL'ye yükselirken; 3 yıldan fazla süreli pasaport harcı 11 bin 274 TL'ye çıktı.

A sınıfı sürücü belgesi harcı 1.883,10 TL'ye, B sınıfı sürücü belgesi harcı ise 5 bin 678,60 TL'ye yükseldi.

Yurt Dışından Getirilecek Telefon Harcı

Yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarına uygulanan harç ücreti 31 bin 692 TL'den 45 bin 614,20 TL'ye yükseltildi. Bu artış, özellikle yurtdışından cihaz getirenler için büyük bir değişiklik anlamına geliyor.

MTV Zammı

MTV oranları yüzde 43,93 artırıldı. Zamla birlikte 2024 yılında 2 bin 343 TL olan bir aracın MTV'si 2025'te 3 bin 372 TL olacak. Elektrikli araçlarda bu tarifenin dörtte biri oranında vergi uygulanacak.

Benzin, Motorin ve LPG 77 Kuruş Zamlanacak

1 litre benzindeki ÖTV tutarı 11,29 liradan 11,98 liraya yükselecek. Bu artış KDV tutarıyla birlikte benzine 83 kuruş zam yapılması anlamına gelecek. Değişiklikle birlikte motorindeki ÖTV tutarı ise 10,59 liradan 11,23 liraya çıkmış olacak. KDV'si ile birlikte artışın pompaya yansıması 77 kuruş olacak.

Plastik Poşete Zam

2019 senesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın aldığı karar üzerine ücretli hale gelen ve 25 kuruştan satışa sunulan plastik poşet, 1 Ocak'tan itibaren yüzde 100'lük zam ile 50 kuruş olacak.

Kaynak : PHA