Mardin'de Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, 17. Uluslararası Kültür, Sanat ve Kiraz Festivali’nin Mardin’in kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtmayı hedeflediğini belirterek, festival gelirlerinin bir kısmının Gazze’ye bağışlanacağını duyurdu.MARDİN (İGFA) - Mardin’in Yeşilli ilçesinde 13-15 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek 17. Uluslararası Kültür, Sanat ve Kiraz Festivali öncesi Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Ramada Otel’de gazetecilerle bir araya geldi. Demir, festivalin sadece bir etkinlik değil, Mardin’in medeniyetler beşiği kimliğini ve kültürel mirasını tanıtma misyonu taşıdığını vurguladı.

“KİRAZ ARAÇ, AMAÇ MARDİN’İ TANITMAK”

Demir, 28 yıl önce başlayan festivalin, Mardin’in olumsuz algısını kırmak ve kardeşlik ruhunu güçlendirmek için başlatıldığını belirtti. “Kiraz bizim için bir araç; asıl amacımız Mardin’in değerlerini anlatmak” diyen Demir, geçmiş festivallerle Mardin Havalimanı, Hükümet Konağı, Türkmen Yolu, Yeşilli Belediye Binası ve bölgenin en büyük yatılı okulunun kazandırıldığını hatırlattı.

GAZZE’YE DESTEK: “CANIMIZI DA MALIMIZI DA VERİRİZ”

Festivalle ilgili eleştirilere yanıt veren Demir, “Bu bir şenlik değil, geleneksel bir festivaldir. Gazze bizim kırmızı çizgimizdir. Yeşilli, 2014 ve 2023’te Gazze için miting düzenleyen ilk belediyelerden biridir. Festivalde stant gelirlerinin bir kısmı Gazzeli kardeşlerimize bağışlanacak. STK’lar ve hayırseverler de yardım kermesleri kurabilir” dedi.

Demir, festivalin 13-15 Haziran’da 16.00-23.00 saatleri arasında gerçekleşeceğini ve Mardin’in 10 ilçesini kapsayan bir tanıtım organizasyonu olduğunu belirtti. Türkiye’deki diğer kültür festivallerine atıfta bulunan Demir, etkinliğin Mardin’in hoşgörü iklimini ve tarihi dokusunu ulusal-uluslararası kamuoyuna taşımayı hedeflediğini söyledi.

Yeşilli Belediyesi, festivalle hem Mardin’in kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtmayı hem de Gazze’ye dayanışma eli uzatmayı amaçlıyor. Demir, tüm halkı bu kültürel birlikteliğe katılmaya davet etti.