GEN, formülasyonunu bünyesindeki AR-GE laboratuvarlarında geliştirdiği yenilikçi ilacı olan GN-037 topikal kreminin Faz 2 klinik araştırma sonuçlarını paylaştı.ANKARA (İGFA) - Türk ilaç sektörünün en hızlı büyüyen firmalarından biri olan GEN, sedef hastalığının tedavisine yönelik geliştirdiği GN-037 tropikal kremi ile ilgili yürütülen çalışmalarından umut veren sonuçlar paylaştı.

Sedef hastalığı çeşitli klinik biçimlerde ortaya çıkabilen, yineleyici, kronik bir deri hastalığıdır. Sıklığı farklı toplumlarda ve coğrafik bölgelerde değişiklik gösteren hastalık, genel popülasyonda yüzde 1,5-2 oranında görülmektedir. Sedef hastalarının yüzde 70-80’i sınırlı/lokalize hastalığa sahip olup yalnızca topikal tedavi ile yönetilmektedir. Bu yönüyle topikal tedavi, sedef hastalığı yönetimindeki en yaygın tedavi şekli olarak öne çıktı.

Formülasyonu GEN’in AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen ve klinik araştırma geliştirme safhasındaki GN-037 topikal krem, hafif ve orta şiddetli plak tipi sedef hastalığının (psoriasisin) tedavisi için yenilikçi bir çözüm sunmayı hedeflendi.

Faz 2 araştırma sonuçları, 25-28 Eylül 2024 tarihleri arasında Amsterdam’da gerçekleştirilmekte olan Avrupa Dermatoloji ve Veneroloji Akademisi (European Academy of Dermatology and Venereology) 2024 Kongresi’nde açıklandı. Yapılan açıklamada, Faz 2 klinik araştırmasına Türkiye’deki 19 araştırma merkezinden dahil edilen toplamda 190 hafif ve orta şiddetli plak tipi sedef hastalığı bulunan gönüllülerin verilerine göre, topikal olarak uygulanan GN-037 kreminin, plasebo uygulanan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde etkili ve üstün tedavi başarısı sağladığı açıklandı.

ABİDİN GÜLMÜŞ: “GN-037’NİN ETKİNLİĞİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR”

GEN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür’ü Abidin Gülmüş, GEN’in araştırma ilacı GN-037 topikal kreminin Faz 2 klinik araştırmasının sonuçlarının EADV 2024 Kongresi’nde açıklanması ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Yerli bir ilaç firması olarak sektördeki 25 yıllık tecrübemizle, nadir hastalıklar ve karşılanmamış sağlık ihtiyaçlarına yönelik güvenilirliği global ölçekte kanıtlanmış, kaliteli ve inovatif çözümler sunmak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu misyonumuz doğrultusunda, ülkemizde de yaklaşık 900 bin sedef hastasının kullandığı topikal tedavi yöntemlerine yenilikçi bir çözüm getirmeyi hedefleyen GN-037 kremini geliştirerek çalışmalarımıza uzun zaman önce başladık. Yaklaşık 1 yıl gibi kısa bir sürede hasta alımı tamamlanan, GN-037’nin Faz 2 klinik araştırmasının pozitif sonuçlarını duyurmaktan dolayı heyecanlıyız. Yenilikçi araştırma ürünümüzün, tüm dünyadaki sedef hastaları için kaliteli ve etkili bir çözüm sunacağına inanıyoruz. Türkiye’nin önde gelen ilaç şirketlerinden biri olarak, GN-037’yi en kısa sürede hastalarımızın kullanımına sunmak amacıyla çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ettiğimizi kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.