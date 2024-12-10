Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 2025 yılına sayılı günler kala alkol ve sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt verdi. Alkollü içeceklere yüzde 20 ile 28 arasında zam yapılmasının beklendiğini ifade eden Aybaş, sigaraya da zam yapılmasını beklediklerini söyledi.

Alkole yüzde 20-28 oranında zam bekleniyor

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yeni yıl öncesi alkol ve sigara fiyatlarına yapılacak zamma ilişkin bilgi verdi. Aybaş, “Alkole zam yapılması bekleniyor. ÖTV zammına ek olarak maliyet zammı olacak. Ya asgari ücret zammı açıklandıktan sonra zam geçişi yaparlar ya da zaten her yılbaşı sonrası otomatik zam yapıyorlar. ÖTV zammıyla birlikte alkole yüzde 20 ila 28 arası zam yapılmasını bekliyorum” dedi.

Sigarada zam beklentisi 5-6 lira

Sigara fiyatlarına da zam yapılacağına dikkat çeken Aybaş, “Sigaraya da zam yapılmasını bekliyoruz. ÖTV zammıyla birlikte sigaraya da zam geçişi bekliyoruz. Sigaraya aslında 10 lira zam yapılması gerekiyor. Ancak 10 lira zam yapmıyorlar, bunu baskılıyor. 5-6 lira zam yapılmasını bekliyorum” diye konuştu.

Sahte alkole dikkat

Gündeme gelen sahte alkol haberlerine ilişkin konuşan Aybaş,"Biz vatandaşımızı bildikleri güvenilir yerlerden alkol almaları gerektiği konusunda uyarıyoruz. Bandrollü olması önemli. Ancak insanlar merdiven altı ruhsatsız yerlerden etil alkol alıp kendi içkilerini yapıyor. Bunların da ne olduğunu bilmiyoruz. İçeriğine metil alkol karışıyor. Vatandaş rahatsızlanıp hayatını kaybediyor" ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA