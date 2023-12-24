Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası listesi'nde yer alan Nemrut Dağı kar yağışının ardından muhteşem bir görüntüye büründü.

Nemrut Dağı, güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak biliniyor. Adıyaman'da 2206 metre rakımlı Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu alan yağan kar ile birlikte beyaza büründü.

Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Nemrut Dağı’nda heykeller kısmen beyaza bürünürken, fotoğraf meraklıları için muhteşem manzaralar oluştu.

Dün akşamdan itibaren başlayan kar yağışı ile misafirlerini ağırlayan Nemrut Dağı’nda kar kalınlığının 3 ile 5 santimetre arasında değiştiği ve karın yağışı haberini alan ziyaretçilerin fotoğraf çektirmek için zirveye çıktığı bildirildi.

Kaynak : PHA