Halaylarla Gelen Umut

Adıyaman’da gerçekleştirilen gecede, Harfane müzik grubu sahne alırken yoğrularak ikram edilen çiğköfteler eşliğinde başlayan etkinlik, gönüllülerin ve öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılandı. SMA Tip 1 hastası İkra Nur, çalınan şarkılara elleriyle tempo tutarak eşlik etmeye çalıştı. Gecenin en anlamlı anlarından biri ise, Gölbaşı Atatürk Ortaokulu öğrencileri ile katılımcıların, İkra Nur’un etrafında halay çekerek ona eşlik etmeleri oldu. İkra’nın tebessümü ve çabası, salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Siyasiler ve Gönüllüler de Destekteydi

Geceye AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun ve partililer, CHP Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Özcan Lümin ve partililer, AK Parti Adıyaman eski İl Başkanı Emrah Bulucu ile birçok siyasi parti temsilcisi katılarak destek sundu. Programda ayrıca sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyanın hız kazanması adına katılımcılardan paylaşım çağrısı yapıldı. Valilik onaylı banka hesaplarının da paylaşıldığı gecede, tedavi giderlerinin yüzde 42’sinin tamamlandığı, kalan kısmı için tüm Adıyamanlılardan destek istendi.

Anne Alsat: “İkra’nın elinden tutarsanız hayata bağlanacak”

Perre Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan İkra Nur’un annesi, kızının yaşadığı zorluğu anlatarak şunları söyledi:

“İkra Gölbaşı Harmanlı Kasabası’nda yaşıyor. SMA Tip 1 hastası. Türkiye’de bu yaşa ulaşan tek çocuk. Yurt dışında uygulanan gen tedavisine ihtiyacı var. Kampanyamız 7 aydır devam ediyor ve şu an %42 seviyesindeyiz. Lütfen el birliğiyle İkra’nın elinden tutalım. Siz onun elini tutarsanız, İkra hayata tutunacak. Bu bir çocuğun yaşam mücadelesi.”

“Ona sözüm var: Sağlığına kavuşursa kutlama yapacağız”

İkra Nur’un gönüllü ablalarından Dilek Güler, İkra ile olan bağını ve duygularını şu sözlerle paylaştı:

“İlk sıra gecesini düzenlerken tereddüt ettim. Ancak o gece İkra’nın ne kadar neşeli, süslü, halay seven bir çocuk olduğunu gördük. Çok özel bir kızımız. Allah nasip eder de sağlığına kavuşursa ona kutlama yapma sözü verdim. Hep birlikte daha keyifli bir gece yaşayacağız.”

Öğrencilerden Dokunaklı Mesajlar

Gölbaşı Atatürk Ortaokulu öğretmeni ve öğrencileri de geceye damga vurdu. Okulun yaratıcı drama ekibi, sahnede oyunlarını sergiledi, şiirler okudu ve İkra’ya hitaben duygulu cümleler kurdu:

“Yaşamak için savaşıyorum.”

“Ben SMA hastasıyım, hayalim yemek yemek için çenemi kullanmak.”

“Ben seninle güçlüyüm, benim yıllarımı boşa vermeyin.”

“SMA değil, İkra Nur kazanacak!”

Öğrenciler ellerindeki çiçek ve oyuncakları İkra’ya sunarak desteklerini dile getirirken, salondaki konuklar da gözyaşlarını tutamadı.

“Gölbaşı olarak hep yanındayız”

Geceye öğretmenleriyle katılan öğrenciler adına konuşan bir öğretmen ise, desteklerini şu sözlerle ifade etti:

“İkra Nur’un olduğu her yerde biz de varız. Gölbaşı Atatürk Ortaokulu olarak bugüne kadar 16 oyun sahneledik, hepsi İkra için. Bugün ilk kez Gölbaşı dışına çıktık. Adıyaman’da da onu yalnız bırakmadık. Herkese katkısı için teşekkür ediyoruz.”

Çağrı: “İkra Nur’a umut olun”

Gece sonunda organizasyon komitesi, tüm Adıyaman halkına seslenerek İkra Nur’un tedavi masraflarının tamamlanabilmesi için sosyal medya üzerinden destek çağrısında bulundu. Katılımcılar ise kampanyanın sonuna kadar destek vereceklerini belirtti.

“Bir çocuğun nefes alışına destek olmak için bugün, şimdi birlikte olma zamanı” denilerek gece sona erdi.

Valilik onaylı kampanya hesapları ve detaylar için sosyal medya platformlarından “İkra Nur’a Umut Ol” başlığıyla paylaşılan içerikler takip edilebilir.

Kampanya, valilik onayıyla resmi olarak yürütülüyor. Bağışta bulunmak isteyenler için çoklu döviz hesapları aktif durumda:

TRY: TR96 0001 0090 1080 6220 9050 01

USD: TR69 0001 0090 1080 6220 9050 02

EURO: TR42 0001 0090 1080 6220 9050 03

FRANK: TR85 0001 0090 1080 6220 9050 05

Alıcı İsmi: İkra Nur Alsat

Faaliyet Numarası: 02.2023.1262/Adıyaman Alsat

BIC/Swift: TCZBTR2A

Kaynak : PHA