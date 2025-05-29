Kursiyerlerin bir yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırladığı birbirinden değerli ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergi açılış törenine Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Balcı, AK Parti İlçe Başkanı Gafar Çelebi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, İlçe Müftüsü Süleyman Turul, Şube Müdürleri Mehmet Bayram, Mehmet İnce, Mehmet Turan ve Sinan Demir, Kahta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fahri Doğan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergide, giyimden süs eşyalarına, el sanatlarından yöresel yiyeceklere kadar geniş bir ürün yelpazesi yer aldı. Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri, katılımcılar tarafından hayranlıkla incelendi.

Kültürel zenginlik ön plana çıktı

Sergi kapsamında Kahta’ya özgü çeşitli yöresel yiyecekler tanıtıldı ve ziyaretçilere ikram edildi. Katılımcılar, bu özel lezzetlerle hem bölgenin kültürel zenginliğini yakından tanıma hem de unutulmaya yüz tutmuş tatları yeniden keşfetme fırsatı buldu.

Sergiye emeği geçenlere teşekkür edildi

Programda, kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür edilirken, katılımcılara Halk Eğitim Merkezinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Yetkililer, bu tür etkinliklerin eğitim kurumlarının sosyal yönünü güçlendirdiğini ve katılımcılara farklı alanlarda gelişim fırsatları sunduğunu belirtti.

Kaynak : PHA