Sinemaseverleri 18 Ekim Cuma günü vizyona girecek yeni filmler bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Vizyondaki filmlerin yanı sıra Gelin Takımı, Gülümse 2 (Smile 2), Cesur Panda Görevimiz Afrika (Panda Bear in Africa), Monte Cristo Kontu, Dabba, The Apprentice: Trump'ın Hikayesi, Kayıp Kamyon, Son Ana Kadar (We Live in Time) ve Hiçbir Şey Yerinde filmleri bu hafta öne çıkanlar arasında bulunuyor.

Mehmet Günsür, Seda Bakan ve Nilperi Şahinkaya’lı oyuncu kadrosuyla vizyona giren komedi filmi Gelin Takımı, bekarlığa veda partisi yapmak için toplanan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediniyor. Kısa bir süre sonra evlenecek olan Berrin için bekarlığa veda partisi düzenlemek isteyen Ayça, bunun için düğünün yapılacağı oteli ayarlar. Akın ve Poyraz’ın da onlara katılmasıyla unutulmaz bir tatil yaşamayı planlayan arkadaşlar, hesaplaşmalar, ihanetler ve yanlış anlaşılmaların ortasında kendilerini beklenmedik bir maceranın içerisinde bulurlar.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Parker Finn’in üstlendiği Gülümse 2 (Smile 2), dünya turuna çıkmak üzereyken açıklanamayan olaylar yaşayan pop fenomeni Skye Riley’in hikayesini konu ediyor. Küresel pop fenomeni Skye Riley, yeni bir dünya turuna çıkmak üzeredir. Ancak bu sırada açıklanamayan korkunç olaylar yaşamaya başlar. Baskıdan bunalan Skye, kontrolden çıkmadan önce hayatının kontrolünü yeniden kazanmak için karanlık geçmişiyle yüzleşir.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak olan Cesur Panda Görevimiz Afrika (Panda Bear in Africa), macera dolu bir yolculuğa çıkan bir pandanın hikayesini konu ediniyor. Panda Ping, bir bebek ejderha olan Jielong’a bakarken onun evden kaçırılması ile büyük bir paniğe kapılır. Bu durumun pandalar ve ejderhalar arasındaki dostluğu sonsuza dek lanetleyebileceğini düşünen Ping, Jielong’u bulmak için korkutucu dünyaya yolculuğa çıkar. Yolculuk sırasında tanıştığı arkadaşlarıyla birlikte Ping, Aslan Kral Ade ve ordusunun elinde bulunan Jielong’u kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

“Üç Silahşörler" romanını da sinemaya uyarlayan Alexandre De La Patellière ve Matthieu Delaporte imzasıyla beyazperdeye taşınan Monte Cristo Kontu, genç denizci Edmond Dantès'in hayat hikayesini konu ediniyor. Château d'If ada hapishanesinde on dört yıl geçirdikten sonra cesur bir kaçış gerçekleştirmeyi başaran Edmond Dantès, artık hayallerinin ötesinde zengin olan Monte Cristo Kontu kimliğine bürünür ve kendisine ihanet eden üç adamdan intikamını almak için harekete geçer.

Haftanın korku filmlerinden Dabba, define bulmak isterken kendisini korkunç bir kabusun içinde bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Köyünde bir define haritası bulan Kenan’ın dedesi, yıllarca defineyi bulmaya çalışsa da bir sonuca ulaşamaz. Yazın köyüne giden Kenan, sandıkta bir not bulur ve define haritası ile ilgili bilgilere ulaşır. Yanına ekip arkadaşlarını da alıp defineyi bulmak için yola koyulan Kenan’ı kötü bir sürpriz beklemektedir. Definenin asıl sahibi olan Dabba cinlerini kızdıran ekip, artık büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır.

Ali Abbasi yönetmenliğinde vizyona girecek olan The Apprentice: Trump'ın Hikayesi, Donald Trump'ın emlak işine nasıl başladığının hikayesini anlatıyor. New York'lu genç varis Donald Trump, güce takıntılıdır. Bu aynı zamanda bir avukat ve katı homofobik Cumhuriyetçi Joseph McCarthy'nin eski danışmanı olan Roy Cohn ile iş birliği yapmasının da nedenidir. O, Trump'ı ırkçı kiralama politikası nedeniyle mahkemede savunmakla kalmaz, aynı zamanda Trump'ın şirketlerle, sendikalarla ve hatta mafyayla arka planda yaptığı anlaşmalar sayesinde girişimcilik içgüdüsünden yoksun olmasına rağmen rekabetçi New York emlak piyasasında giderek artan bir nüfuz kazanmasını sağlar.