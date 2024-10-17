Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, altın ve bronz madalya kazanan sporcuları ve antrenörü makamında kabul etti.

Sporcuların azmi ve disiplinli çalışmalarıyla başarıya ulaştıklarını vurgulayan Keleş, “Emek veren her sporcu, bu çabalarının karşılığını mutlaka madalya ile alıyor” dedi.

Sporcuların ulusal arenada şehri gururla temsil ettiğini belirten İl Müdürü Keleş, “Gençlerimizin ve öğrencilerimizin hangi branşta olursa olsun spor yapmalarını destekliyoruz. Sporcularımızın başarıları, ilimize kazandırılan altın madalyalar bizleri son derece mutlu ediyor. Başarılarıyla bizleri gururlandıran atletlerimize ve onları yetiştiren antrenörlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA