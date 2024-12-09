Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem afetleri nedeniyle yürütülen hak sahipliği çalışmaları kapsamında afetzede olan vatandaşlarımızdan 21 Kasım 2024 tarihinde (1 günlük ek süre) alınan Talep ve Taahhütnameler Mahalli Hak Sahipliği Komisyonlarımızca değerlendirilmiş olup, alınan Komisyon Kararları mahallinde ilan edilmek üzere ilgili köy ve mahalle muhtarlıklara teslim edilmiştir.

Hak sahipliği başvurusunu e-devletten veya fiziki ortamda Hak Sahipliği Ofislerine yapan vatandaşlarımızın tamamı sonuçları e- devletten ve/veya bağlı bulundukları mahalle/köy muhtarlığında bulunan askı listelerinden kontrol edip, öğrenebileceklerdir.

Bu kapsamda; Hak sahipliği uygun görülmeyen (RET) ve itirazda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, aşağıda belirtilen tarihler arasında itirazlarını destekleyici bilgi ve belgeler ile Hak Sahipliği Ofislerine şahsen veya Kanuni vekilleri aracılığıyla itiraz başvurusunda bulunabileceklerdir."



Kaynak : PHA