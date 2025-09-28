Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, habersiz bir şekilde gittiği Örenli Kalıcı Deprem Konutları’nda birçok binayı gezerek, vatandaşlar tarafından kullanılan ortak alanlarda genel temizlik ve bakım denetimi gerçekleştirdi.

Vali Osman Varol; site yönetiminin faaliyetleri, asansörlerin iç ve dış temizliği ile bakım ve onarımı, binaların ortak alanlarındaki elektrik ve su depoları ile ısıtma sistemlerinin bulunduğu kazan dairesinde genel temizlik ve bakım denetimi yaparak eksiklikleri yerinde tespit edip, tespit edilen aksaklık ve eksikliklerin çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların hızlı bir biçimde yapılacağını vurguladı.

Kaynak : PHA