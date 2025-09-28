Şeriban ÖZÇAKMAK – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okul-aile iş birliğini güçlendirmek, öğrencilerin sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik Velivizyon platformuyla kurularak çekilen 27 bölümlük dizi film serisinin 14’üncü bölümü yayınlandı. Konuyla ilgili paylaşım yapan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, serinin 14’üncü bölümünün “Veli Olmak” adlı içeriğe sahip olduğunu açıkladı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili veliler, çocuklarımızın okulca planlanan sosyal etkinliklere katılımına özen göstererek akranlarıyla zaman geçirmek suretiyle sosyalleşmelerini sağlamak, öncelikli görev ve sorumluluklarımız arasındadır.

Serinin 14. Bölümü: Veli olmak

“Aileyle geçirilen her an değerli. Keyifli seyirler dileriz!”

