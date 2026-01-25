Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Kuyulu Organize Sanayi Bölgesi'ne ilişkin önemli bir müjde verdi. Kuyulu Organize Sanayi Bölgesi'nin imar planının onay aşamasında olduğunu belirten Vali Varol, planın onaylanmasının ardından bölgenin Türkiye'de kuruluşundan itibaren Yeşil OSB olarak hayata geçirilecek ilk organize sanayi bölgesi olacağını ifade etti.

Türkiye'nin İlk Yeşil OSB'si Olacak

Kuyulu OSB'nin ilin gelecek vizyonu açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Vali Varol, 'İlimizin, bana soracaksınız, gelecek vizyonu açısından çok önemli olan Kuyulu Organize Sanayi Bölgemizin müjdesini vereyim; imar planı onayda. Bugün yarın imar planı onaylandığında inşallah Türkiye'de kuruluşundan itibaren Yeşil OSB olarak hayata geçecek ilk OSB olacak' dedi.

'Yeşil OSB Etiketi Alan Başka OSB Yok'

Şu ana kadar Yeşil OSB etiketini alabilmiş başka bir OSB bulunmadığını belirten Varol, bu alanda çok büyük sanayi bölgelerinin uzun süredir çaba gösterdiğine dikkat çekti. Varol, 'Hatta Yeşil OSB etiketini alabilmiş başka bir OSB de yok diye biliyorum. Komşumuz ve Türkiye'nin üretim üslerinden biri olan Gaziantep dâhil, çok büyük illerin sanayi bölgelerinin çabaladığı bir çalışma bu' ifadelerini kullandı.

Vali Varol'dan Yeşil Mutabakat Vurgusu: 'Gelişmiş Pazarlara Açılmak için Çok Önemli Bir Çalışma'

Yeşil Mutabakat sürecine de değinen Vali Varol, bu yapının gelecekte ihracat açısından kritik bir avantaj sağlayacağını belirterek, 'Gelecekte özellikle Yeşil Mutabakat noktalarındaki pazar kısıtlamaları devreye girdiğinde, ki bu yıl belirli ülkelerde devreye girdi, Yeşil OSB'de bir işletme sahibi olmak ve orada üretim, ihracat yapmak, özellikle gelişmiş pazarlara açılmak için çok önemli bir çalışma olacak' diye konuştu.

İhracat ve Altyapı için Kritik Adım

Vali Varol, Kuyulu OSB'nin hayata geçmesinin ilin altyapısının geliştirilmesi açısından da önemli bir adım olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak : PERRE