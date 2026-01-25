İç kesimlerde kar yağışı, Trakya'nın batısı, Ege kıyıları, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da ise sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre, Sivas, Artvin ve Elazığ'da kar yağışı beklenirken; sağanak yağmur uyarısı yapılan 11 ise şu şekilde açıklandı;

Edirne, Kırklareli, Kocaeli, İzmir, Muğla, Antalya, Isparta, Ankara, Düzce, Zonguldak, Artvin.

Hava Sıcaklığı 6 Derece Üzerinde

Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Kaynak : PERRE