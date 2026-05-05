Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın Valiliği görevine atanan Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, yaklaşık üç yıldır görev yaptığı Adıyaman için veda mesajı yayımladı. Vali Varol, mesajında Adıyaman'da görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, 'Yaklaşık üç yıldır büyük bir onur ve tarifsiz bir aidiyet duygusuyla görev yaptığım Adıyaman'a arz-ı veda ediyorum' ifadelerini kullandı.

'Sözümüz Vaat Olarak Kalmadı'

6 Şubat depremlerinin ardından göreve başladığını hatırlatan Vali Varol, 'Gece gündüz demeden çalışacağımızı ifade etmiştik. Bugün dönüp baktığımda bu sözün sadece bir vaat olarak kalmadığını görmek en büyük gururumdur' dedi.

'Sizlerle Ağladık, Sizlerle Umutlandık'

Görev süresine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Varol, 'Sadece yöneten değil, hisseden olduk. Sizlerle ağladık, sizlerle yeniden umutlandık' diye konuştu.

Adıyaman'ın yeniden ayağa kaldırılması sürecine dikkat çeken Varol, 'Bu kadim şehri eskisinden daha güçlü ve daha umut dolu bir şekilde ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Her Anahtar Teslimi Yeni Bir Hayat'

Deprem sonrası yürütülen çalışmalara değinen Vali Varol, 'Yükselen kalıcı deprem konutlarıyla devletimizin kudretini ve milletimizin dayanışmasını ortaya koyduk. Her bir anahtar teslimi yeniden başlayan bir hayatın simgesi oldu' dedi.

Teşekkür ve Helallik Mesajı

Mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet yetkililerine ve Adıyamanlılara teşekkür eden Vali Varol, 'Bu süreçte bizlere destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Tüm hemşehrilerimden helallik diliyorum' ifadelerini kullandı.

'Adıyaman Kalbimde Olacak'

Adıyaman'ın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Vali Varol, 'Bu güzel şehri ve gönlü zengin insanlarını asla unutmayacağım' dedi.

Vali Varol, mesajının tamamında şu ifadelere yer verdi:

Değerli Adıyamanlı Hemşehrilerim;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin tensip ve takdirleriyle Aydın Valiliğine atanmam dolayısıyla, yaklaşık üç yıldır büyük bir onur ve tarifsiz bir aidiyet duygusuyla görev yaptığım Adıyaman'a ve siz kıymetli hemşehrilerime arz-ı veda ediyorum.

Kıymetli Hemşehrilerim;

Asırların felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin hemen ardından göreve başladığım bu aziz şehirde, sizlerin yaralarını sarmak ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde asrın ihya ve inşa sürecini kararlılıkla yürütmek için gece gündüz demeden çalışacağımızı ifade etmiştim.

Bugün dönüp baktığımda; bu sözün sadece bir vaat olarak kalmadığını, her birinde alın teri, gözyaşı ve dua olan sayısız eserle, yeniden kurulan hayatlarla gerçeğe dönüştüğünü görmek en büyük tesellim, en büyük gururumdur.

Görev sürem boyunca; acıyı en derin şekilde yaşamış bu kadim şehirde, devletimizin şefkatli elini her daim hissettirmeye gayret ettik. Sadece yöneten değil, hisseden olduk... Sadece görev yapan değil, yüreğiyle omuz veren olduk... Sizlerle ağladık, sizlerle yeniden umutlandık. Her acınız içimizde yankı buldu, her sevinciniz kalbimize umut oldu.

Bugün geldiğimiz noktada; Adıyaman'ımızı ilçeleri ve köyleriyle birlikte eskisinden daha güçlü, daha güvenli ve daha umut dolu bir şekilde yeniden ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu kapsamında; ilimizin dört bir yanında yükselen kalıcı deprem konutlarıyla, devletimizin kudretini, milletimizin dayanışmasını ve inancımızın sarsılmaz gücünü hep birlikte ortaya koyduk. Her bir anahtar teslimi, yeniden başlayan bir hayatın; her yükselen yapı, yeniden yeşeren bir umudun simgesi oldu.

Geriye dönüp baktığımda; acılarla yoğrulmuş ama umudunu hiçbir zaman yitirmemiş bu güzel şehrin yeniden dirilişine tanıklık etmiş olmak, hayatım boyunca taşıyacağım en büyük onurlardan biri olacaktır. Bu süreçte atılan her adımda sizlerin duasını, desteğini ve güvenini hissettim. Bana düşen ise bu büyük emanete layık olabilmekti.

Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, halen tedavileri devam eden tüm vatandaşlarımıza şifalar diliyorum.

Görev sürem boyunca Adıyaman'ın yeniden imarı, kalkınması ve geleceğe güvenle bakabilmesi için yürüttüğümüz çalışmalarda bizlere güç ve destek olan; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, mesai arkadaşlarıma, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, iş insanlarımıza, basın mensuplarımıza ve dualarıyla her daim yanımızda olan kıymetli Adıyamanlı hemşehrilerime şahsım ve ailem adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Kutlu sahabenin diyarı Adıyaman, daima kalbimin en müstesna köşesinde yer alacaktır. Bu güzel şehri ve gönlü zengin insanlarını asla unutmayacağım.

Atandığım Aydın Valiliği görevinde de aynı inanç, azim ve hizmet aşkıyla devletimize ve aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğim.

Bu vesileyle görevi devredeceğim kıymetli meslektaşım, Sayın Valimiz Abdullah Küçük'e yeni görevinde başarılar diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bu duygularla; hakkınızı helal etmenizi istirham ediyor, huzurun, kardeşliğin ve vefanın şehri Adıyaman'ın güzel insanlarına en kalbi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle veda ediyorum.

Kalın sağlıcakla.'

Kaynak : PERRE