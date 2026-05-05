Yaklaşık 3 yıldır Adıyaman Valiliği görevini yürüten Dr. Osman Varol, 30 Nisan 2026 tarih ve 2026/123 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın Valiliği görevine atanmasının ardından kentte düzenlenen programla uğurlandı. Valilik binası önünde gerçekleştirilen vedalaşma programında Vali Varol, Adıyamanlı vatandaşlarla bir araya geldi. Programa kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlarla tek tek vedalaşan Varol, Adıyaman'da görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirterek helallik istedi.

Duygusal anların yaşandığı uğurlama programının ardından Vali Varol, yeni görev yeri olan Aydın'a gitmek üzere kentten ayrıldı.

