İdari izin uygulanan günlerde kamu kurumları faaliyetlerine ara verirken, bankalar için durum farklılık gösterebiliyor. Bankalar özel sektör kapsamında değerlendirildiği için idari izin kararlarından doğrudan etkilenmezken idari izinde bankalar genellikle açık olur. İdari izin uygulaması kamu çalışanlarını kapsar. Devlet kurumlarında görev yapan memurlar, belediye personeli ve kamuya bağlı diğer çalışanlar bu haktan yararlanabilir.

İdari izin süresinin resmi tatillerle birleştirilmesi durumunda, resmi tatil günlerinde bankalar kapalı olurken, yalnızca idari izin günlerinde açık kalmaya devam edebilir.

Bankacılık işlemlerini bayram öncesinde şubelerden tamamlamak isteyen vatandaşların bankaların iletişim kanallarından çalışma gün ve saatlerine dair bilgi alması önerilmektedir.

İdari İzin Resmi Tatil Mi?

İdari izin resmi tatil statüsünde değildir. İdari izin uygulaması belirli dönemlerde kamu çalışanlarına verilen ek izin hakkı olarak tanımlanır. Cumhurbaşkanlığı ya da ilgili kurumların kararıyla hayata geçirilen idari izinde kamu personeli görevden geçici olarak muaf tutulur ve herhangi bir maaş kesintisi yapılmaz.

