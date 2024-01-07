Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve İl emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren Turgut Reis Mahallesi'nde kurulan semt pazarını gezerek esnaf ve pazar alışverişi yapan vatandaşlarla buluştu.

Vali Dr. Varol sık sık gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Dağdeviren ile birlikte Turgut Reis Mahallesi’nde kurulan semt pazarı esnafını ziyaret ederek tezgâh sahibi esnafla sohbet etti. Esnafın talep ve şikayetlerini ilk elden dinleyen Vali Dr. Varol ve Müdür Dağdeviren, pazarın durumu hakkında da bilgi aldı.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Vali Dr. Varol ve İl Emniyet Müdürü Dağdeviren, pazardaki hareketliliği gözlemleyerek ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Dr. Varol burada yaptığı açıklamada, "Alın terini emeğiyle birleştirerek kentimiz ekonomisinin canlılık kaynağını oluşturan bütün pazar esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA