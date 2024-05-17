Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gerger ilçesine gitti. Vali Varol önce Gerger Belediyesini ziyaret ederek Belediyenin ilçe merkezinde yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Erkan Aksoy'dan bilgiler aldı. Daha sonra Adıyaman'da Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle hayata geçirilmesi planlanan ‘Gerger Tekstil Kent’ inşaat alanına giden Vali Osman Varol inşaat alanını gezerek çeşitli incelemelerde bulundu. Vali Varol burada yaptığı açıklamada " İstihdam sağlayacak bu önemli yatırımın bir an önce tamamlanarak hizmete sunulması için gerekli çalışmaların başlatılacağının müjdesini de verdi.

Kaynak : PHA