CHP Payas İlçe Başkanı Erdinç Keskin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında; 16 Mayıs’ta İstanbul’dan yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yaktığı bağımsızlık ateşi hiç sönmediğini vurguladı.HATAY (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Payas İlçe Başkanı Erdinç Keskin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında bağımsızlık vurgusu yaptı.

Milletin kaderinin değiştiği 19 Mayıs tarihinin önemine vurgu yapan Başkan Keskin, mesajında şunları dile getirdi: “Yurdun dört bir yanı emperyalist ülkelerin işgali altındayken; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Samsun’dan bağımsızlık ateşini yaktı. 16 Mayıs’ta İstanbul’dan yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun’da yaktığı bağımsızlık ateşi hiç sönmedi. ‘Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum’ diyen Atatürk’ün emanetine sonsuza dek sahip çıkacağız. Bağımsızlık mücadelesinin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!”

Kaynak: igf