Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Gölbaşı Caddesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Cadde üzerinde yürütülen ziyarette Vali Varol, iş yerlerini tek tek gezerek esnafla görüştü, vatandaşlarla sohbet etti.

Kentte ekonomik ve sosyal hayatın önemli merkezlerinden biri olan Gölbaşı Caddesi'nde gerçekleşen ziyarette, Vali Varol vatandaşların talep ve ihtiyaçları dinlendi.

Ziyaret kapsamında esnafa bol kazanç temennisinde bulunan Vali Varol, iş yerlerindeki faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla da kısa sohbetler gerçekleştiren Vali Varol, kent yaşamına ilişkin görüş ve talepleri yerinde değerlendirdi.

