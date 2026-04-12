Açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2025 yılında Türkiye genelinde en çok kullanılan soyisimleinin sayıları ve hangileri olduğu açıklandı.

Listenin ilk sırasında 1 milyon 178 bin 571 ile Yılmaz soyismi yer alırken, onu 899 bin 722 ile Kaya soyismi takip etti. Listenin üçüncü sırasında 876 bin 934 ile Demir soyismi , dördüncü sırasında ise 717 bin 655 ile Çelik soyismi yer aldı.

Diğer kullanılan soyisimleri ise sırasıyla şu şekilde; beşinci sırada Yıldız, altıncı sırada Şahin, yedinci sırada Yıldırım, sekizinci sırada Öztürk, dokuzuncu sırada Aydın, onuncu sırada ise Özdemir soyisimleri yer aldı.

