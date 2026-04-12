Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın sosyal medya platformu X üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan paylaşımına yanıt verdi.

Bakan Katz, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı. Katz, söz konusu paylaşımında, 'Türkiye Cumhurbaşkanı @RTErdogan, İran'dan Türkiye topraklarına atılan füzelere tepki vermeyerek bir kâğıttan kaplan olduğunu ortaya koyduktan sonra, antisemitizme başvuruyor ve Türkiye'de İsrail'in siyasi ve askeri liderliğine karşı göstermelik yargılamalar ilan ediyor' ifadelerini kullandı.Katz'ın paylaşımında kullandığı ifadeler siyasi gündemde geniş yankı uyandırırken, Yavaş da kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamasında Gazze'de yaşanan sivil kayıplara dikkat çeken Yavaş, İsrail yönetiminin söylemlerini eleştirdi.

Gazze'deki saldırılar üzerinden eleştiri

Yavaş, açıklamasında kadınlar, çocuklar ve sivillerin hedef alındığı saldırılara işaret ederek, bu tablo karşısında İsrailli yetkililerin Türkiye'ye yönelik söylemlerinin kabul görmeyeceğini belirtti.

Yavaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Soykırımın gölgesinde konuşanların nutuk atmaya hakkı yoktur. Gazze'de çocukları, kadınları, sivilleri öldüren bir yönetimin mensubu olarak siz, en son konuşacak kişisiniz.

Türkiye'ye, Türk milletine parmak sallamak sizin haddinize değildir. Önce işlediğiniz savaş suçlarının hesabını verin. Tarih de vicdan da sizi soykırımcı olarak anacaktır.'

Siyasi Gündemde Yankı Buldu

Yavaş'ın açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş etkileşim alırken, Türkiye'den İsrailli yetkililerin açıklamalarına yönelik tepkiler de art arda geldi. Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada söz konusu ifadeleri sert şekilde eleştirdi.

Kaynak : PERRE