Adıyaman'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda çocuk şenliği programı düzenlendi. Şehit ve gazilerin kıymetli emanetleri ile teşkilat mensuplarının çocuklarına yönelik hazırlanan programa Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol da katıldı.

Program boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Vali Varol, oyun alanlarını ziyaret ederek çeşitli etkinliklerde çocuklara eşlik etti.

Çocukların Neşesi Programa Yansıdı

Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar için oyun alanları, eğlence aktiviteleri ve çeşitli gösteriler hazırlandı.

Renkli görüntülere sahne olan programda çocukların neşesi ve coşkusu salona yansırken, aileler de etkinliği ilgiyle takip etti.

Şehit ve Gazi Aileleri Unutulmadı

Etkinliğin, şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkmak ve gazilerin çocuklarına moral vermek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Kaynak : PERRE