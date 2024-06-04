'Dünya Çevre Haftası' nedeniyle Adıyaman Valisi Osman Varol'u Adıyaman Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen'in İl Müdür Yardımcısı Mehmet Mustafa Altuğ ve Çevre Yönetimi ve Denetimden Sorumlu Şube Müdürü Abdulgani Adıyaman'ı makamında kabul etti.

Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak, insanları çevreye karşı bilinçlendirerek daha temiz bir çevrenin önemine vurgu yapmak amacıyla her yıl Haziran ayının ilk haftası kutlanmaya başlanan ‘Dünya Çevre Haftası’ dolayısıyla Adıyaman Valisi Osman Varol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen ve kurum çalışanlarını kabul ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dünya Çevre Haftasını kutlayarak hafta boyunca yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi alan Vali Varol; "Yaşadığımız çevre geçmişten bize kalan bir miras değil, gelecek nesillere bırakacağımız bir emanettir. Yarınımız olan çocuklarımızın daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesi bugün bizim oluşturacağımız ortak bir çevre bilinci ile mümkündür. Bu bilinçle Valilik olarak çevrenin korunması ve geliştirilmesi en önemli hedeflerimizdendir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre haftası dolayısıyla yapılan çalışmaların duyarlılık ve farkındalığı artırmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA