Turmuş Grup, yetki belgeli ve tecrübeli teknik kadrosu ile tüm markalarda tek servis hizmeti sunarak, müşterilerine güvenilir ve kaliteli çözümler sunmaktadır. Kombi ve radyatör bakım onarımında %30’a varan indirimler ile hizmet veren Turmuş Grup, kış aylarını aileniz ve sevdiklerinizle rahat geçirmenizi sağlar. 2 el klima fiyatları hakkında bilgi almak için siteye giriş yapabilirsiniz.

Turmuş Grup, tüm markalara bakım, onarım ve en uygun Klima montaj fiyatları hizmeti sunar. Sertifikalı ve tecrübeli uzman ekibi ile arıza tespit işlemleri en doğru ve hızlı şekilde gerçekleştirilir. Gece gündüz demeden, ne zaman ihtiyacınız olursa yanınızda olan Turmuş Grup, tespit edilen arızalı parçaları orijinal yedek parçalar ile değiştirir. Böylece, klima sisteminizin performansı en üst düzeyde tutulur.

Klima Hizmetlerinde Uygun Fiyatlar

Turmuş Grup, sadece kaliteli hizmet sunmakla kalmaz, aynı zamanda uygun fiyatları ile de dikkat çeker ve ekonomik çözümler sunarak müşterilerinin bütçesini de düşünür. Klima gaz dolumunda, klima sisteminizin verimliliğini artırmak için en kaliteli gazları kullanır ve dolum işlemini profesyonel bir şekilde gerçekleştirir. Aynı zamanda en uygun Klima gaz dolum fiyatları sunulur. Klima montajında ise, uzman ekiplerimiz tarafından yapılan kurulum ile cihazınızın en verimli şekilde çalışması sağlanır. İkinci el klima alımlarında da, Turmuş Grup güvencesi ile kontrol edilmiş ve bakımı yapılmış cihazları tercih edebilirsiniz.