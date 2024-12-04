Vali Varol İndere şantiye alanındaki farklı lokasyonlarda araçtan inerek, tamamlanan ve yapımı devam eden kalıcı deprem konutları projesi, altyapı ve çevre düzenlemeleri ile sosyal donatılara ilişkin detayları paylaştı. Vali Varol, TOKİ ve Emlak Konut yetkilileriyle birlikte gerçekleştirdiği incelemelerde, projenin Türkiye’nin en büyük şantiye alanlarından biri olduğunu belirtti ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"16 Bin 467 Konutluk Dev Proje"

Vali Varol, İndere’deki kalıcı konut projesinin toplam 16 bin 467 konuttan oluştuğunu ve bu kapsamda inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade etti. Bölgenin büyüklüğünü vurgulayan Vali Varol, şu bilgileri verdi:

“Burası Türkiye’nin en büyük şantiye alanlarından biri. Toplam büyüklüğü 5 milyon metrekare, yani 5 bin dönüm. Bunun 2 milyon metrekaresi, yani 2 bin dönümü, inşaat alanı olarak ayrılmış durumda. Bu alanlarda konutların yanı sıra ticari alanlar, kamusal hizmet alanları, okullar ve sağlık tesisleri de yer alacak.”

"11 Bini Aşkın Konutun Kurası Çekildi"

Proje kapsamında şimdiye kadar İndere bölgesinde 11 bin 563 konutun kurasının çekildiğini belirten Vali Varol, Adıyaman genelindeki toplam kura rakamının 24 bin 625 olduğunu söyledi. Deprem bölgesi genelinde ise yılsonuna kadar 200 bin konutun kurasının çekileceğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın yılsonuna kadar 200 bin konutun kurasını çekme ve teslim etme taahhütleri var. Bu kapsamda Adıyaman’daki kura çekim sayısı da önemli ölçüde artacak. Ay sonuna kadar en az iki kura çekimi daha gerçekleştireceğiz ve belki de vatandaşlarımıza büyük bir sürpriz yapabiliriz.”

"Modern Yaşam Alanları"

İndere’de inşa edilen konutların özelliklerini anlatan Vali Varol, tüm dairelerin 3+1 ve 106 metrekare büyüklüğünde olduğunu belirtti. Projenin sadece konutlarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda sosyal yaşam alanlarıyla zenginleştirildiğini vurguladı:

“Konutlarımız çok iyi bir mimariyle hazırlandı. Dairelerimiz geniş ve her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde tasarlandı. Peyzaj çalışmaları, park alanları, yetişkinler ve çocuklar için spor alanlarıyla destekleniyor. Projemiz tamamlandığında burası 60 binin üzerinde nüfusu barındıran, okulları, sağlık tesisleri ve ticari alanlarıyla modern bir yaşam merkezi olacak.”

"İklim Avantajı ve Ulaşım Düzenlemeleri"

Vali Varol, İndere’nin Adıyaman’ın kuzeyinde yer almasının iklim açısından avantaj sunduğunu da dile getirdi. Bölgenin belirli bir rakımda bulunmasının, sıcak iklim koşullarında ferah bir yaşam alanı sunacağını belirtti. Ulaşım konusundaki çalışmalara da değinen Vali Varol, şunları söyledi:

“Bölgeye ulaşımı kolaylaştırmak için doğu ve batı girişlerine ek bağlantılar yapıldı. Şehirle entegrasyonu sağlamak adına Kuzey Çevre Yolu’na ulaşacak bağlantılar bile düşünüldü. Bu çalışmalarla ulaşım altyapısı tamamen hazır hale getirildi.”

"Yaz Aylarında Tamamlanması Hedefleniyor"

Vali Varol, projenin yaz aylarında tamamen bitirilerek vatandaşların yeni konutlarına taşınmasının hedeflendiğini ifade etti. Örenli bölgesindeki gibi düzenli ve modern bir yaşam alanı oluşturacaklarını belirten Vali Varol, “İnşallah yaz aylarında İndere bölgesi tamamen faaliyete geçecek ve vatandaşlarımızın konforlu bir yaşam sürmesi sağlanacak” dedi.

Kaynak : PHA