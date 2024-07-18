6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde 11 ilin içinde ağır yıkıma neden olan Adıyaman'da depremzedeler için inşa Örenli Mahallesi'nde inşa edilen Örenli Kalıcı Deprem Konutlarında bulunan Özpolat ailesini ziyaret eden Adıyaman Valisi Osman Varol, istek ve taleplerini dinleyerek, bölgede incelemede bulundu.

Vali Dr. Osman Varol, Özpolat ailesi ile çay eşliğinde samimi bir sohbet gerçekleştirerek, yeni evlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Ziyarette konuşan Vali Varol,"Ailemizi yeni yuvalarında mutlu ve huzurlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Ailemize yeni ve sıcak yuvalarında sağlık, huzur ve mutluluklar diliyoruz. Güle güle otursunlar." dedi.

Vatandaşların tamamına anahtarlarını teslim edene kadar gece gündüz demeden çalışacaklarını aktaran Vali Varol,"Devletimizin güçlü desteğiyle ilimiz merkez, ilçeleri ve köylerinde hak sahibi vatandaşlarımızın tamamına anahtarlarını teslim edene kadar gece gündüz demeden gayretli şekilde devam edeceğiz. Bu süreçte tüm vatandaşlarımıza daha güvenli ve huzurlu yaşam alanları sunmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz.

Örenli Kalıcı Deprem Konutları, depremin yarattığı tahribatın ardından devletimizin hızlı ve etkili müdahalesi ile inşa edilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu projeler sayesinde depremzedeler, güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorlar." Şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA