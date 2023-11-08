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Vali Dr. Osman Varol, temel kazısı çalışmalarına başlanan ve önümüzdeki günlerde temeli atılacak olan Çelikhan Devlet Hastanesi inşaat alanını inceleyerek devam eden çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Vali Varol'un incelemesine Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Faysal Ergezen, fima yetkililer eşlik etti.

İnşaat alanı incelemesi sonrası gazetecilere değerlendirmede bulunan Vali Varol,"Fiziki altyapı iyileştirilmesinin yanı sıra modern tıbbın gereklerine uygun olarak Çelikhanlı vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunmanın çaba ve gayreti içerisindeyiz. Sahip olduğu teknolojik ve fiziki alt yapısıyla vatandaşlarımıza sunulacak sağlık hizmetlerini çok daha nitelikli hale getirecek olan bu önemli eserin ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz."dedi.



Kaynak : PHA