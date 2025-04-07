Vali Osman Varol Beşpınar Vadisi Sultan Sarayı’nda yaptığı incelemede bakım ve onarım çalışmalarında sona gelinen tesiste devam eden çalışmalar hakkında İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık’tan bilgiler aldı.

İnceleme sonrası değerlendirmede bulunan Vali Varol, “Adıyamanlı vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte stres atmasını sağlayacak Beşpınar mesire alanında ve Sultan Sarayı tesisinde gerekli bakım onarım çalışmaları ile çevre düzenlemesi başta olmak üzere temizlik ve sterilizasyon çalışmalarını gerçekleştirerek alanı daha nezih hale getiriyoruz.”dedi.

Kaynak : PHA