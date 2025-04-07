Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcıları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile AFAD İl Müdürlüğü personelleri katıldı.

Vali Varol başkanlığında düzenlenen toplantıda merkez ve köylerinde kalıcı deprem konutlarının hak sahipleri, konut teslim süreçleri, alt yapı çalışmaları ile sahadaki son durum ele alınarak vatandaşların farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesiyle ilgili hususlar istişare edilip çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak : PHA