10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Balıkesir Çarşısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vali Varol, 'Balıkesir Çarşısı dediğimiz yer, Hazine'ye ait bir arsadır; memleketin en kıymetli yerlerinden birindedir. Esnaf Odası'nda kura çekilerek, memleketin şerefiyesi ve maddi değeri en yüksek yerlerinden biri olan Hazine arazisine oturup, diğerlerinden farklı olarak orada kalma hakkını kime, kim verir ve hangi gerekçeyle verir?' dedi.

'Alan Hazine'ye Ait, En Kıymetli Noktalardan Biri'

Afet döneminde yapılan uygulamaya değinen Varol, 'Balıkesir Çarşısı dediğimiz yer, Hazine'ye ait bir arsadır; memleketin en kıymetli yerlerinden birindedir. Afet zamanında, o anki ihtiyaç üzerine esnafımızın ticari hayatını sürdürebilmesi ve vatandaşın da ihtiyacını karşılayabilmesi için, o dönemde burada koordinatör olan belediyelerden biri tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla bu alanda bir çarşı yapılmıştır' ifadelerine yer verdi.

'Burası Milli Eğitim'e Tahsisli, Okul Yapılacak'

Söz konusu alanın kullanım amacına dikkat çeken Vali Varol, 'Burası aynı zamanda Milli Eğitim'e tahsisli, okul yapılacak bir alandır. Burada da her ilde olduğu gibi, Adıyaman'ımızın önemli simalarının ve sevilen insanlarının mezun olduğu tarihi bir okul vardır; burası Adıyaman Lisesi'dir. Buraya da bu projeyi yapacağız. Bu kararımızda herhangi bir değişiklik yoktur. Bu kararda bir değişiklik olsa bile, velev ki oraya herhangi bir şey yapılmayacak olsa dahi, mevcut çarşının orada kalması mümkün değildir' dedi.

'Devlet Adalet Üzerine Ayakta Durur'

Afet sürecinde esnafa verilen destekleri de anlatan Vali Varol, 'Devlet adalet üzerine ayakta durur. Afet döneminde, iş yerleri zarar gördüğü için yaklaşık 4 bin esnafımız faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştır. Biz bunların bir kısmına Esnaf Odamız ile birlikte çeşitli yerlerde geçici iş yerleri tahsis ettik. Bunların bir kısmı konteyner kentler içinde, bir kısmı ise sabit çarşılardadır. Bu şekilde yaklaşık 2 bin 500 esnafımıza yardımcı olabildik. Ancak bin 500 esnafımıza, iş yerleri zarar gördüğü hâlde maalesef yardımcı olamadık' dedi.

'Diğerlerinden Farklı Olarak Orada Kalma Hakkını Kime, Kim Verir?'

Balıkesir Çarşısı'ndaki geçici iş yeri tahsislerinin Esnaf Odası'nda kura yöntemiyle yapıldığını hatırlatan Vali Varol, 'O dönemde acil olarak yapılan bu tahsislerde Esnaf Odası'nda kura çekiliyordu. Esnaf Odası'nda kura çekilerek, memleketin şerefiyesi ve maddi değeri en yüksek yerlerinden biri olan Hazine arazisine oturup, diğerlerinden farklı olarak orada kalma hakkını kime, kim verir ve hangi gerekçeyle verir?' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE