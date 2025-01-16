Vali Varol, Gençlerin gelişimine katkı sağlamak ve sosyal etkileşimlerini artırmak amacıyla İl Müftülüğü bünyesinde hizmet veren Ali Macit Diyanet Gençlik Merkezini ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Vali Varol, gençlik merkezinde gerçekleştirilen sosyal etkinlikler ile eğitim faaliyetleri hakkında İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu’ndan bilgiler alarak gençlerle sohbet etti.

Gençlik Merkezi bünyesindeki sosyal ativite alanlarını gezen Vali Varol,"İl Müftülüğümüz bünyesinde hizmet veren gençlik merkezimiz, gençlerimizin manevi ve kişisel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerine de katkıda bulunuyor. İlimizin dört bir tarafında inşa ettiğimiz bu merkezlerle amacımız, yarınının büyük ve güçlü Türkiye’sini oluşturacak gençlerimizi her alanda donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmektir."dedi.



Kaynak : PHA