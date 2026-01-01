Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, yılbaşı denetim ve tedbirleri kapsamında sağlık, güvenlik ve acil müdahale birimlerini ziyaret ederek görev başındaki personelin yeni yılını kutladı, çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Osman Varol, programı çerçevesinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Denetimler kapsamında Adıyaman İtfaiye Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Vali Osman Varol, personelle bir araya gelerek fedakârca yürütülen çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vali Osman Varol ayrıca Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Polis Yol Kontrol ve Uygulama Noktası'nı ziyaret ederek görev başındaki polislerle sohbet etti, vatandaşların huzur ve güvenliği için alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Program kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD Müdürlüğü ve GAMER'i de ziyaret eden Vali Osman Varol, yılbaşı gecesi boyunca görev yapan personele kolaylıklar dileyerek yeni yıllarını tebrik etti.

Son olarak Altınşehir Jandarma Asayiş Noktası'nda görevli personeli ziyaret eden Vali Osman Varol, kamu düzeni ve güvenliği için özveriyle görev yapan tüm personele çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak : PERRE