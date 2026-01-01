Adıyaman Valiliği, 2025 yılı eğitim yatırımları kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, il genelinde eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli projeleri hayata geçirdi. Valilikten yapılan resmi açıklamada, hayırseverlerin katkılarıyla tamamlanan derslikli okulların eğitim-öğretime kazandırıldığı ve modern eğitim anlayışına uygun olarak hizmete sunulduğu duyuruldu.

Açıklamada, 'Eğitime gönülden verilen destek, geleceğimize umutla atılan güçlü bir adımdır! Hayırseverlerimizin değerli katkılarıyla ilimiz genelinde tamamlanan Derslikli Alamettin Peker İlkokulu ve 12 derslikli Bahattin Demircan İlkokulu, öğrencilerimizin cıvıl cıvıl sesleriyle buluşarak eğitim-öğretime kazandırılmıştır. Bu okullar, geleceğimizin mimarı olacak evlatlarımız için büyük bir taşınabilir olan eğitim yuvalarıdır. Hayırseverlerimize, eğitime verdikleri önem ve örnek destekleri için gönülden teşekkür ediyoruz. Güçlü çocuklar, eğitimle yükseliyor' ifadelerini kullandı.

Valilik açıklamasında ayrıca, 2025 yılı eğitim yatırımları kapsamında yeni bir katkının daha sunulduğu belirtilerek şu değerlendirme yapıldı:

'Güçlü Türkiye'nin inşası için eğitime bir katkı daha sunulmuştur. İl genelinde yapımı tamamlanan 24 derslikli Yavuz Selim İlkokulu, öğrencilerimizin cıvıl cıvıl sesleriyle hizmete sunulmuştur. Bu eserle birlikte geleceğimize bir umut, eğitimimize bir güç kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Yavuz Selim İlkokulumuzun ilimize, eğitim camiamıza ve geleceğimizin mimarlarına hayırlı olmasını diliyoruz. Yeni okulumuz, bilgiyle büyüyen nesillerin, umutla yeşeren hayallerin ve güçlü bir geleceğin teminatıdır.'

Açıklamada, Mehmetçik İlkokulu ve İnönü İlkokulu projelerine de değinilerek, bu okulların modern eğitim anlayışına uygun olarak inşa edildiği ve çocukların güvenli, çağdaş eğitim ortamlarına kavuştuğu ifade edildi: '2025 yılı eğitim yatırımlarımız kapsamında, ilimiz genelinde yapımı tamamlanan 24 derslikli Mehmetçik İlkokulu, öğrencilerimizin hizmetine sunulmaktadır. Eğitime yapılan yatırım, nesillerin hayallerine, seçeneklerinin gelişimine ve daha güzel bir geleceğe atılan en güçlü adımdır. Bugün inşa edilen okulumuz, yarının umut dolu Türkiye'sini yükseltecek; güçlü nesillerin yetişmesine zemin hazırlayacaktır. Mehmetçik İlkokulumuzun ilimize, eğitim camiamıza ve sunduklarımızın mimarı olarak hayırlı olmasını diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Adıyaman Valiliği, '2025 yılı Eğitim Yatırımlarımıza bir değer daha eklenmiştir. İlimizin merkezi yerinde yapımı tamamlanan 24 derslikli İnönü İlkokulu, öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Modern eğitim anlayışına uygun olarak inşa edilen okulumuz; sınıfları, güvenli yapısı ve güçlü fiziki altyapısıyla evlatlarımızın geleceğine umut olacaktır. İnönü İlkokulumuzun ilimize, eğitim camiamıza ve sunduklarımızın mimari olarak hayırlı olmasını diliyoruz. Eğitime yapılan her yatırım, güçlü nesillerin teminatıdır' ifadelerini kullandı.

Adıyaman Valiliği açıklamasında, il genelinde yürütülen eğitim yatırımlarının kararlılıkla devam edeceği, öğrencilerin daha güvenli, modern ve çağdaş ortamlarda eğitim alabilmesi için tüm imkanların seferber edildiği vurgulandı. Eğitime yapılan her yatırımın, Adıyaman'ın geleceğine ve Türkiye'nin güçlü yarınlarına atılan sağlam bir adım olduğu ifade edildi.

Kaynak : PERRE