Vatandaşlara sunulan sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Vali Varol, hastanede yatan hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Vatandaşlarımıza En Kaliteli Sağlık Hizmetini Sunma Gayretindeyiz"

Hastane incelemesi sırasında açıklamalarda bulunan Vali Osman Varol, Çelikhanlı vatandaşlara modern tıbbın gereklerine uygun, kaliteli sağlık hizmeti sunulması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İncelemeyi değerlendiren Vali Varol, “Fiziki altyapı iyileştirmelerinin yanı sıra, sahip olduğu teknolojik donanım ve güçlü sağlık kadrosuyla Çelikhan Devlet Hastanesi, vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmetleri sunacak. Bu önemli yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kaynak : PHA