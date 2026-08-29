Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Küçük, mesajında Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine dikkati çekerek 30 Ağustos Zaferi'nin iman, inanç, azim ve kararlılıkla kazanıldığını belirtti.

'30 AĞUSTOS KUTLU BİR ZAFERDİR'

30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade eden Vali Küçük, şunları kaydetti:

'Bugün, aziz milletimizin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği eşsiz mücadelenin; iman, inanç, azim ve kararlılıkla taçlandırıldığı, Anadolu'nun ebedî Türk yurdu olduğunun bütün dünyaya ilan edildiği 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz.

30 Ağustos; milletimizin varlığına, vatanına ve istiklaline kastedenlere karşı 'Ya istiklal ya ölüm!' diyerek ayağa kalktığı ve hiçbir güç karşısında boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı kutlu bir zaferdir.'

'TARİHE KAZINMIŞ EN GÜÇLÜ MÜHÜRDÜR'

Zaferin, yokluk ve imkânsızlıklar karşısında yılmayan Türk milletinin destanı olduğunu vurgulayan Küçük, mesajını şöyle sürdürdü:

'Bu büyük zafer; yokluklar içinde var olmanın, imkânsızlıklar karşısında yılmamanın, vatan söz konusu olduğunda canını ortaya koymanın ve 'Vatan sağ olsun' diyerek şehadete yürüyen kahraman bir milletin destanıdır.

30 Ağustos, Türk milletinin esaret altında yaşamaktansa istiklal uğruna canını feda etmeyi tercih ettiğinin, bağımsızlığından ve vatanından asla vazgeçmeyeceğinin tarihe kazınmış en güçlü mührüdür.'

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR'

Birlik ve beraberliğin her türlü ayrılığın üzerinde tutulması gerektiğini belirten Vali Küçük, şu ifadeleri kullandı:

'Bu eşsiz mirasın sorumluluğunu taşıyan bizler; birlik ve beraberliğimizi her türlü ayrılığın üzerinde tutarak, ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh ve daha aydınlık yarınlara taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Ay-yıldızlı bayrağımız göklerde özgürce dalgalandıkça, ezanlarımız semalarımızda yankılandıkça ve milletimizin gönlünde vatan sevgisi yaşadıkça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.'

ATATÜRK, ŞEHİTLER VE GAZİLERİ ANDI

Vali Küçük, mesajının devamında Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri anarak şunları söyledi:

'Bu duygu ve düşüncelerle; Büyük Taarruz'un Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz ecdadımızı, vatanımızın bekası uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; kahraman gazilerimize saygılarımı sunuyorum.

Şanlı ordumuzun ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbî duygularımla kutluyor, birlik ve beraberliğimizin daim, bayrağımızın göklerde ilelebet özgürce dalgalanmasını diliyorum.'

ADIYAMAN'DA 30 AĞUSTOS PROGRAMI

Adıyaman'daki resmî kutlamalar, 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 11.00'de Valilik Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek çelenk sunma töreniyle başlayacak.

Program kapsamında saat 11.15'te Valilik Makamı'nda tebrikat töreni, saat 11.45'te ise Valilik Konferans Salonu'nda kutlama töreni gerçekleştirilecek.

Kaynak : PERRE