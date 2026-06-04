Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, her yıl haziran ayının ilk haftasında kutlanan Dünya Çevre Haftası kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Bülent Canlı ile kurum çalışanlarını makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyarette, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Dünya Çevre Haftası kapsamında il genelinde yürütülecek etkinlikler, farkındalık çalışmaları ve çevrenin korunmasına yönelik projeler hakkında Vali Abdullah Küçük'e bilgi sunuldu.

Çevre bilincine yönelik çalışmalar ele alındı

Görüşmede çevre bilincinin artırılması, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir çevre anlayışının toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler değerlendirildi. İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hafta boyunca gerçekleştirilecek programların içeriği hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Farkındalık etkinlikleri düzenlenecek

Dünya Çevre Haftası kapsamında kent genelinde çeşitli farkındalık etkinlikleri, eğitim çalışmaları ve çevre temalı programların hayata geçirileceği belirtildi. Etkinliklerle çevrenin korunmasına yönelik toplumsal duyarlılığın artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Vali Abdullah Küçük, çevrenin korunmasının gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, Dünya Çevre Haftası kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların çevre konusunda farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni etti.

Kaynak : PERRE