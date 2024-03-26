ATSO’nun Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasıyla yaptığı protokol çerçevesinde ilk faaliyet olan muhasebe kursu açıldı. Burada yetişen kursiyerler sanayicilere ve muhasebe bürolarında ara eleman olarak çalışacak. Kurs 25 Mart’ta başlarken 2 ay süreceği öğrenildi.

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Aziz Çelik ile kursu ziyaret eden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, yaptığı açıklamada; “Ülkemiz ve ilimiz genelinde kalifiye eleman noktasında yaşanan sıkıntıların başlarında olan muhasebe elaman eksikliğinin önüne geçilmesi için Adıyaman Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odamız işbirliği ile uygulamalı ön muhasebe kursları düzenliyoruz. Eğitimlerimiz özel olarak hazırlanmış tam donanımlı eğitim salonumuzda yapılmakta olup yaklaşık 21 kursiyerimize uygulamalı ön muhasebe kursu veriyoruz. Bu eğitimlerin sonunda kursiyerlerimiz rahatlıkla herhangi bir iş yerinde ön muhasebe alanında çalışacak ve iş dünyasında yer alacaktır. Bizler kalifiye eleman sorunlarının önüne eğitimlerle geçmeyi planlamaktayız. Tabi burada UNDP’nin bir desteği var. Onlar sağ olsunlar destek verdiler. Ayrıca AB projemiz kapsamında gastronomi, tekstil ve güzellik uzmanlığıyla alakalı eğitimlerde veriyoruz” dedi.

SMMMO Başkanı Aziz Çelik, “Gerçekten çok değerli bir işi çok güzel bir muhasebe programıyla yapıyorsunuz. Sonuç odaklı çalışan birde eğitmenimiz var. Doğru bilgiyi yakabileceğinize inanıyorum. Aldığınız bilgileri çalıştığınız ya da çalışacağınız yerde ne kadar yerinde ve zamanında uygularsanız size o kadar faydası olur. Muhasebe neden ve sonuç odaklıdır. Buna dikkat ederseniz başarılı olursunuz. Ben size başarılar diliyor, bilgilerin size faydalı olmasını diliyorum” dedi.

Kaynak : PHA