Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:



"Sözcü TV 10 gün süre ile kapanacak. Bu süre içinde bütün Zafer Partilileri Sözcü gazetesi alarak Sözcü TV’ye destek olmaya davet ediyorum. Ben de bu akşam saat 22.00’de Sözcü TV’de İpek Özbey ile birlikte olacağım."



RTÜK tarafından verilen yayın durdurma kararının gerekçesi kamuoyuna açıklanmazken, ceza, basın ve ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Özdağ’ın çağrısı ise, muhalif medya kuruluşlarına yönelik dayanışma mesajı olarak yorumlandı.



Sözcü TV'nin kapatılacağı süre boyunca gazetenin satışlarının artırılması yönündeki bu çağrı, sosyal medyada Zafer Partililer tarafından da desteklenmeye başlandı.

Kaynak : PHA